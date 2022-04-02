244 لاعبا من 40 دولة يشاركون في بطولة الجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد بطولة الجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات الذين يتنافسون غدا في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويشارك في البطولة 244 لاعبا من 40 دولة من مختلف قارات العالم وينتسبون إلى 27 ناد، وتبدأ المنافسات من الساعة التاسعة مساء على 5 أبسطة مساحة كل منها 8×8 م، ويتنافس المشاركون في البطولة الحاصلين على الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود ضمن 5 فئات هي فئة الرجال 18 سنة فما فوق وفئة الأساتذة 30 سنة فما فوق وللأوزان أقل من 62 كيلوغرام، أقل 72، أقل من 85، أقل من 100، وفئة السيدات 18 سنة فما فوق للأوزان أقل من 55 كيلوغرام، أقل من 62، أقل من 72، أقل من 85، وفئة الناشئين 16 و17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي في الأوزان أقل من 52 كيلوغرام، أقل من 62، أقل 73، أقل من 85، وفئة الناشئات 16 و 17 سنة للحزام الأزرق في الأوزان أقل من 44 كيلوغرام، أقل من 52، أقل من 63، أقل من 75.

وتقام المنافسات بنظام القرعة وخروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، كما يتم تطبيق الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للجوجيتسو في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة.

وتنطلق الاثنين منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 أبريل، على أن تنطلق يوم الأربعاء 6 أبريل منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 8 و 9 أبريل من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية للمسافات 77 كيلومترًا، و 40 كيلومترًا و20 كيلومترًا، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news