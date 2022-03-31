طرح تذاكر سباق جائزة أبوظبي 2022 للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، أمس، عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 المقررة في نهاية العام الجاري. وكشف منظمو الحدث العالمي عن إطلاق خصومات الحجز المبكر التي تسري حتى نهاية شهر أبريل، وتصل نسبتها إلى 30% على جميع حجوزات التذاكر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، سيف النعيمي: «كنا قد شهدنا في العام الماضي عودة مشجعي الفورمولا1 إلى مدرجات مكتملة العدد لمتابعة مجريات المنافسة في أكثر السباقات تشويقاً في مسيرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، ونتطلع مجدداً في هذا العام لاستقبال جمهور الفورمولا القادم من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي. ويعد السباق الذي تستضيفه جزيرة ياس، الحدث الأبرز على روزنامة الفعاليات الرياضية والترفيهية في أبوظبي ودولة الإمارات، وقدم الحدث خلال مسيرته الرائدة لجمهوره ذكريات مميزة لا تنسى، سواء بمنافساته المشوقة على مسار السباق، أو عن طريق الفعاليات والأنشطة الترفيهية المرافقة للحدث، ونتوقع أن يتابع الحدث في هذا العام هذه المسيرة الناجحة في هذا الموسم الحافل بالندية والمنافسة التي نتوقع أن تتواصل إلى السباق الختامي».

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