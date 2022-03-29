منتخب الجوجيتسو يرفع رصيد الإمارات إلى 16 ميدالية في البطولة الآسيوية بالبحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم الثلاثاء، مشاركته في البطولة الآسيوية السادسة التي تقام على صالة عيسى بن راشد الرياضية بالمنامة، بمشاركة 400 لاعبا ولاعبة من 24 دولة، وتمكن أبطال الإمارات من رفع رصيد انجازاتهم إلى 16 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، وفضيتان، و6 برونزيات. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يحصل فيها منتخب واحد على 8 ذهبيات من اجمالي 14 ميدالية في نسخة واحدة.

واحتل منتخب الامارات المركز الأول بهذه النتيجة، وحصل على درع أفضل منتخب في البطولة، فيما حصل منتخب الأردن على المركز الثاني، برصيد ذهبيتين و3 فضيات وميدالية برونزية، وجاء منتخب فيتنام في المركز الثالث برصيد ذهبيتان وبرونزية.

وتوج لاعب منتخب الإمارات محمد علي السويدي بجائزة أفضل لاعب قي النسخة السادسة من البطولة الآسيوية، حيث حصل على درع التفوق عن أدائه المميز ونتائجه اللافتة في وزن تحت 69 كجم للرجال.

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