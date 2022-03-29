مدرب كوريا: ما حدث أمام منتخب الإمارات يجب أن لا يتكرر

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مدرب المنتخب الكوري الجنوبي البرتغالي باولو بينتو عقب الخسارة أمام الإمارات بهدف نظيف في ختام مباريات المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أن فريقه لم يلعب بشكل جيد، معتبرا أنه كان من الصعب أن يحقق الفوز في المباراة وان المنتخب دفع ثمنا بهذه الخسارة التي جعلته يتراجع من المركز الأول إلى الثاني في المجموعة، معتبرا أن ما حدث أمام منتخب الإمارات يجب ان لا يتكرر.

وقال مدرب منتخب كوريا الجنوبية خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة «قلت للاعبي منتخب كوريا قبل المباراة أن منتخب الإمارات سيظهر بشكل مختلف تماماً هذه المباراة ونصحتهم بأن الإمارات ستفعل كل ما تستطيع لأجل الفوز والتأهل للملحق الآسيوي لذلك يجب عليهم أن يكونوا على قدر الطموح نفسه، لكنهم لم يظهروا بالمستوى المطلوب في حين حقق منتخب الإمارات ما كان يسعى إليه خلال المباراة وهو الفوز».

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