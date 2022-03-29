مدرّب كوريا الجنوبية يختار أفضل 11 لاعباً لمواجهة الأبيض

المصدر: منصور السندي ■ دبي

اختتم المنتخب الكوري الجنوبي تحضيراته لمواجهة الأبيض الإماراتي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ أدى المنتخب الكوري، أمس، مرانه الأخير على استاد آل مكتوم بمشاركة كل عناصره الذين خاضوا مباراة إيران الأخيرة التي حقق خلالها المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بهدفين نظيفين وتصدّر المجموعة برصيد 23 نقطة، في وقت أكد مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، البرتغالي باولو بينتو، أنه سيختار أفضل 11 لاعباً للقاء منتخبنا الوطني، موضحاً أنه لن يمنح الفرصة للّاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة للمشاركة في هذه المباراة.

وشدد مدرب كوريا الجنوبية على أنه ورغم أن هناك بعض اللاعبين يحتاجون للاستشفاء، وأن آخرين بحاجة إلى الراحة، إلا أن هذا ليس عذراً للمنتخب، وأن تركيزهم سيكون عالياً خلال مواجهة اليوم، واعداً بأن يقدم المنتخب أفضل ما لديه أمام المنتخب الوطني.

وأدى المنتخب الكوري الجنوبي حصته التدريبية الأخيرة بمشاركة كل عناصر المنتخب الذين خاضوا مباراة إيران الأخيرة ضمن الجولة التاسعة.

وأشار بينتو إلى أن منتخبه لم يخض حصصاً تدريبية كافية إلا أنه جاهز لمواجهة الإمارات، وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «المباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا للمحافظة على صدارة المجموعة».

وأضاف «على الرغم من أن الوقت كان ضيقاً بالنسبة لهم نظراً إلى أنه كان يجب على المنتخب السفر خلال 48 ساعة الى الإمارات وقطع مسافة طويلة بعد أداء مباراته أمام إيران، وقد وصل اللاعبون في وقت متأخر».

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