ضم الحارس عادل الحوسني لمعسكر منتخب الإمارات بدلاً من ماجد ناصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ضم حارس نادي الشارقة عادل الحوسني إلى قائمة الفيق بدلاً من ماجد ناصر الذي غادر المعسكر بداعي الإصابة.

ويواصل المنتخب تدريباته، على الملعب الفرعي لإستاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، بعد غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرةوالأخيرة، من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب مباريات المجموعة الأولى.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز لضمان التأهل للملحق القاري، والانفراد بالترتيب الثالث للمجموعة، بغض النظر عما ستفسر عنه نتيجة المواجهة الثانية بين سورية والعراق.

من جانبه ناشد حارس مرمى المنتخب خالد عيسى، جماهير «الأبيض»، لمواصلة دعم المنتخب في مباراته الحاسمة والمصيرية، أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، وقال: «نعي تماماً عتب الجماهير على المنتخب، ولكن الوقت الحالي هو للدعم والمساندة، ونثق في استمرار الوقفة الصلبة خلف المنتخب، ونسعى من جانبنا لتقديم كل ما لدينا للاستمرار في مشوار التصفيات بالتأهل إلى الملحق الآسيوي».

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