مالك الجواد "فيرست كلاس": سعيد بالفوز بأول أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

أعرب القطري نايف بن سعد بن شريدة الكعبي مالك الجواد "فيرست كلاس" الفائز بلقب "دبي كحيلة كلاسيك" عن سعادته بالتتويج بأول أشواط كأس دبي العالمي والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي بجوائز قدرها مليون دولار.

وقال في تصريحات عقب التتويج : " إن الجواد العائد من التتويج بلقب النسخة الأولى من كأس المنيفة للخيول العربية الأصيلة والذي أقيم الشهر الماضي في السعودية، استطاع أن يواصل تألقه ونجاحاته بالتتويج في كأس دبي العالمي " .

من جانبه أكد الفارس رونان توماس أنه خاض سباقا رائعا وصعبا للغاية في أول أشواط كأس دبي العالمي، وعلى الرغم من تمكنه من الانفراد في الأمتار الأخيرة إلا أن الجواد " كيرليس ديل روك " من الإمارات بقيادة الفارس باتريك كو سجراف كان قريبا للغاية من اللحاق بالصدارة والمركز الأول، الأمر الذي يدل على قوة وحماسة هذا الشوط".

بدوره قال مدرب الجواد " فيرست كلاس" البان دي ميول إنه سعيد بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه الجواد" فيرست كلاس" في غضون شهر واحد، بعد التألق في سباق كأس السعودية، ليؤكد أن الرهان عليه كان حقيقيا.

ولفت مدرب الجواد " فيرست كلاس" إلى أن ما تحقق هو نتاج لعمل كبير قام به كل فريق العمل من أجل التتويج في كأس دبي العالمي.

جانب من مراسم تتويج الجواد فيرست كلاس بكأس "دبي كحيكلة كلاسيك" التي جرت في أولى أشواط أمسية #كأس_دبي_العالمي في نسختها الـ 26#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/udyFOzaMGn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2022

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