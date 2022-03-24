أروابارينا: أنا على دراية بقدرات لاعبي "الأبيض" وسنلعب أمام العراق للفوز

المصدر: الإمارات اليوم

أكد مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني أروابارينا، أن "الأبيض" يمر بمرحلة حاسمة حاليًا، ولفت إلى أن الأبيض سيكون جاهزًا لمباراة العراق اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة قبل الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي أمس: خلال المعسكر تعرفنا على عدد من اللاعبين الجدد، الذين انضموا للمنتخب، نحن نعمل خطوة بخطوة وفق رؤية واضحة المعالم لكل مرحلة على حدة، وقد تعرفت على قدرات جميع اللاعبين خلال تلك الفترة من التدريبات، صحيح أننا تعرفنا على بعض اللاعبين الجدد، ولكني على دراية بقدرات أغلب اللاعبين في الدوري الإماراتي والمنتخب، وأرى أن الجميع لديهم طموحات كبيرة للغاية للفوز بالمباراة، وحسم المركز الثالث لصالح المنتخب الإماراتي".

وعن المنتظر من الجهاز الفني للتعامل مع المباراة، في ظل الصعوبة المتوقعة للمواجهة المرتقبة، كونه يتولى المسؤولية لأول مرة، وما إذا كان سيلعب للتعادل الذي يكفيه للاقتراب من حسم التأهل قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ختام التصفيات، قال: "لست بغريب على كرة الإمارات، بل أعرف عددًا كبيرًا من اللاعبين في صفوف المنتخب، وبالتالي لم يستغرق الأمر منا وقتًا طويلا، حتى يعلم اللاعبون فلسفتنا التدريبية، وما نريده داخل الملعب، ونحن هدفنا الآن هو تقديم أداء مشرف وقوي يعيد الثقة للجماهير وللمنتخب بشكل عام، يكون شعاره اللعب من أجل الفوز دائمًا، وهذا سيكون شعارنا أمام العراق أولا، ثم نرى ما يمكن أن تنتهي إليه باقي مباريات التصفيات".

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