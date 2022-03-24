دبي تستضيف بطولة العالم للمبارزة بمشاركة 1600 لاعب

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلن اتحاد المبارزة ومجلس دبي الرياضي عن مشاركة 1600 لاعب ولاعبة من 102 دولة في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة من اثنين إلى 10 أبريل المقبل.

وعقد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، مؤتمراً صحافياً مشترك مع مجلس دبي الرياضي، حضره، مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، وأمين عام اتحاد المبارزة، هدى المطروشي.

وقال القاسمي: «إن الإمارات وتحديداً دبي، ستكون على موعد مع أهم بطولات العالم المنتظرة وأكثرها مشاركة وعدداً، وهي بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة التي سيحتضنها مجمع حمدان الرياضي بدعم كامل من مجلس دبي الرياضي».

وأضاف: «كم كانت سعادتنا غامرة بأن تشرف بطولتنا برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تلك الرعاية التي ستضمن تحقيق النجاح لهذا الحدث العالمي الكبير، ونشكر سموه، كما نشكر مجلس دبي الرياضي على ما قدمه لنا من دعم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، ونحن في أسرة المبارزة الإماراتية نفخر دوماً بفكر وعطاء هذه المؤسسة الرياضية الرائعة التي تحقق النجاح تلو النجاح والتي تعمل وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الذي لا يألو جهداً في دعم الأحداث الرياضية بدبي وإطلاق المبادرات والابتكارات الخلاقة التي يشهد بها الجميع».

وأضاف الشيخ سالم القاسمي: «المشاركون في الحدث حريصون على القدوم إلى دبي ليتنافسوا في أروع المنافسات الرياضية على مدار تسعة أيام».

من جانبه، قال ناصر أمان آل رحمة: «يسرنا أن نعلن عن تنظيم واستضافة «بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة الإمارات 2022» في مجمّع حمدان الرياضي الذي استضاف بطولات عالم في مختلف الرياضات كما استضاف معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات وفي مقدمتها المبارزة، كما يضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news