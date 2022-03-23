5 مشاهد ملهمة تروي قصة الإبداع للنسخة 26 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد عشاق ومحبي سباقات الخيول حول العالم لمتابعة الحدث الأبرز "كأس دبي العالمي" والذي ينطلق بنسخته السادسة والعشرين على مضمار ميدان في دبي، يوم السبت المقبل.

وكانت مراسم القرعة قد أجريت مساء أمس الثلاثاء في دار أوبرا دبي لتعلن رسميا عن انطلاقة الحدث الكبير الذي يعد الأغلى في العالم بجوائز تصل قيمتها إلى 30,5 مليون دولار.

وقبل انطلاقة الحدث العالمي رصدت وكالة أنباء الإمارات أبرز 5 مشاهد من الحدث العالمي الذي يقام على أرض الإمارات يوم السبت المقبل بمشاركة 131 جوادا يمثلون 13 دولة.

وأصبحت جوائز النسخة الحالية من كأس دبي العالمي هي الأكبر بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع قيمة الجوائز إلى 30.5 مليون دولار.

كما أنه وللمرة الأولى وضمن النسخة الحالية يقام مزاد " بريز أب" والذي تم تخصيصه للخيول بعمر عامين، حيث يشارك فيه 69 خيلا من أنقى وأبرز السلالات ليكون نواة لعدد كبير من الخيول ستكون قادرة على صناعة الفارق في النسخ المقبلة من كأس دبي العالمي.

ولأول مرة أيضا تقام قرعة كأس دبي العالمي خارج مضمار ميدان، حيث أقيمت في دار أوبرا دبي ، قرعة الشوط الرئيسي للحدث، بجانب 4 أشواط للسباق.

وجاءت النسخة الحالية من كأس دبي العالمي لتحمل رسالة عودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك للمرة الأولى منذ عامين حيث أقيمت قرعة النسخة الماضية دون حضور .. بينما ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، لتأتي النسخة الحالية وتشهد تجمع حافل بين الملاك والمدربين للحديث حول الخيول المشاركة وتوقعاتهم للسباق، خلال الحفل.

كما أنه وللمرة الأولى تقام قرعة الشوط الرئيسي من خلال "مجسم لبرج خليفة" يختاره المالك أو المدرب، لاختيار البوابة التي سينطلق منها حصانه المشارك، حيث كان يتم في السابق اختيار المالك أو المدرب للسحب بالطريقة الاعتيادية.

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