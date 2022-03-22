التعاون يحتفي بدرع التفوق الفردي للدراجات

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

محمد فاضل À رأس الخيمة

كرم مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة عبدالله حسن الشحي، لاعب النادي يوسف الشحي، تثميناً لفوزه ببطولة الدوري للدراجات فئة الشباب ونيله درع التفوق الفردي، جاء ذلك خلال استقبال اللاعب ومدرب الفريق محمد برهان بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالإنجاز الذي حققه الدراج الموهوب، وقال في تصريحات صحافية: «النجاحات المتواصلة لفريق الدراجات ثمرة الاهتمام بمختلف الأنشطة في النادي وتوفير الأجواء المناسبة التي تحفز على النجاح والتفوق» مؤكداً أن النادي يعزز رعايته للاعبين الموهوبين ودعمهم وتمكين قدراتهم حتى يمضوا قدماً في طريق التطور لتحقيق النتائج الإيجابية التي تتماشى مع رؤية النادي الاستراتيجية التي تستند إلى التميز والتفوق.

يذكر أن فريق الدراجات بنادي التعاون يضم العديد من الأبطال على مستوى الناشئين من بينهم سعيد المنصوري وعمر عيسى ومحمد رمضان.

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