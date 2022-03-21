شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أبوظبي

فاز فريق شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للدراجات، عقب فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الأندية، بالسباق الذي أقيم أمس في جزيرة الحديريات بأبوظبي، لمسافة 100 كم، وشهد مشاركة 115 دراجاً من مختلف الفئات، وحل ثانياً فريق أبوظبي للدراجات، ثم نادي النصر في المركز الثالث، وفي فئة الفردي سيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث حل السلوفيني بول غريغا، في المركز الأول، ثم أحمد المنصوري ثانياً، وجاء خالد معيوف في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة، فازت شرطة دبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، بينما جاء فريق الشعفار جميرا في المركز الثاني، وفريق ياسي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وعلى مستوى الفردي فاز ياسين حمزة من شرطة دبي بالمركز الأول، ثم حسن آل عبدية من فريق الشعفار جميرا، ونسيم سعيدي من فريق شرطة دبي ثالثاً.

حضر مراسم تكريم الفائزين الأمين العام لمجلس أبوظبي للدراجات عارف العواني، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات وعدد كبير من الرياضيين.

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