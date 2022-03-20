16 فريقا تشارك في "بطولة الأخوّة لكرة القدم" السبت المقبل

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عن تنظيم "بطولة الأخوّة لكرة القدم" السبت المقبل على ملعب "اس كي استديوم" في أبوظبي بمشاركة 16 فريقا وهي أولى الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي. جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي بمنطقة البطين في أبوظبي وتم على هامشه إجراء قرعة المنافسات، كما تم الكشف عن زي الفرق الذي سيقدمه النادي للفرق المشاركة وحضره عمار الكردي رئيس النادي وماجد عويضة أمين الشؤون المالية وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلو الفرق المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق الاتحاد وكونكورد وفالكونز والأقصى في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق اسناد وضمان ومختبر هارمونيك والميهال وضمت الثالثة فرق شاميون ومدارس الإمارات الوطنية ومركز د. فراس وزايد الخير وضمت الرابعة فرق جامعة العين والتسامح والنشامى وسبارك.

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