بطولة «ديكا» للياقة البدنية تقام في دبي 12 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق 12 الشهر الجاري الدورة الجديدة من بطولة «ديكا» العالمية، برعاية «دبي القابضة»، وتشمل فعاليات خاصة باللياقة البدنية، ويتنافس فيها أقوى المتسابقين وأكثرهم لياقة في الإمارات، الذين سيشاركون في أحد أو كل من فعالياتها الثلاث وهي: «دبي القابضة ديكا فيت» و«ديكا مايل من دبي القابضة» و«ديكا سترونج من دبي القابضة».

وتبدأ الفعاليات الثلاث في الساعة 7:30 صباحاً عند حديقة قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري بدبي، حيث سيقوم المشاركون فيها بخوض اختبارات لياقة بدنية متعددة. وبناءً على نظام البطولة الثلاثي، يتوجّب على المتسابقين المشاركة في الفعاليات الثلاث للفوز بميدالية «ديكا» الكاملة، في حين يخوض المتسابقون لاحقاً فعالية رابعة وهي: «دبي القابضة ديكا ترايفيكتا»، التي تجمع تحديّات جميع فعاليات البطولة الثلاث معاً.

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