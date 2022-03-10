بيترهانسل يقترب من لقب «رالي أبوظبي الصحراوي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تألق السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل، بسيارة (أودي آر إس كيو إي – ترون)، خلال المرحلة الرابعة أمس، ضمن رالي أبوظبي الصحراوي، حيث وسع صدارته الإجمالية للسيارات إلى 33 دقيقة و21 ثانية، عن التشيكي مارتن بروكوب. وامتدت المرحلة الرابعة (مرحلة طيران أبوظبي)، على مسافة 243 كلم، ويسعى بيترهانسل لتحقيق لقبه السابع، وتحطيم أرقام قياسية حين يخوض المرحلة الختامية اليوم، وبات قريباً من أن يصبح السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الحدث.

وعن الدراجات فاز الأرجنتيني لوشيانو بينافيدس مسجلاً فوزه لأول مرة بمرحلة، ويحتل المركز التاسع بفارق 11 دقيقة عن الصدارة.

وتقلص تقدم سام سوندرلاند بدراجة غازغاز بأكثر من 4 دقائق إلى 23 ثانية فقط عن الدراج التشيلي بابلو كوينتانيلا بدراجة هوندا، وجاء الأسترالي توبي برايس بفارق دقيقة و19 دقيقة خلف بابلو، متقدماً على النجم الأميركي ريكي برابيك بدراجة هوندا أخرى.

وسجل ناصر العطية بطل المرحلة الرابعة، المدافع عن اللقب أسرع زمن لليوم الثالث على التوالي، بفارق 3 دقائق وثانية بسيارة تويوتا هايلوكس عن سيباستيان لوب بسيارة برودرايف هانتر منافسه العتيد على لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام. وأدت المشكلات التي تعرض لها ناصر العطية وسيباستيان لوب والبولندي ياكوب برزيغونسكي والسعودي يزيد الراجحي خلال الأيام الثلاثة الأولى، إلى خروج رباعي مجموعة تي 1 من المنافسة هذا الأسبوع.

في هذه الأثناء، لن يكون هناك فائز مؤكد في فئة دراجات الكوادس، أكثر من المتسابق الإماراتي عبدالعزيز أهلي، المدافع عن اللقب بدراجة ياماها رابتور ويتصدر بفارق ساعة و48 دقيقة و32 ثانية عن السلوفاكي يوراي فارجا.

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