تغريم نادي الوحدة 30 ألف درهم بسبب «البطاقات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في تقرير حكم المباراة التي جمعت بين فريقي شباب الأهلي والوحدة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت فرض غرامة مالية على نادي الوحدة قدرها (ثلاثون ألف درهم)، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

واطلعت اللجنة على تقريري حكم ومراقب المباراة التي جمعت فريقي مصفوت والحمرية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لمدرب فريق مصفوت عبدالغني نوح عبدالله وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم للتلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة، كما قررت منع إداري فريق مصفوت خليفة الكعبي من مرافقة فريقه لمباراتين، وتغريمه مبلغ وقدره ستة ألاف درهم للسبب ذاته، وعاقبت اللجنة فريق نادي الجزيرة الحمراء بعقوبة الإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وفرضت غرامة مالية على كل من نادي دبا الحصن ونادي العربي قدرها (خمسة وعشرون ألف درهم)، لقيام جماهيرهما بإلقاء زجاجات بلاستيكية على بعضهم البعض وتبادل عبارات غير لائقة.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على فريق ليوا في مسابقة دوري الدرجة الثانية قدرها خمسمائة درهم، لعدم إدخاله ألوان أطقم المباريات على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي البطائح في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة قدرها ألفي درهم لحصول لاعبيه على ثماني بطاقات في المباراة الواحدة.

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