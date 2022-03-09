نادي الشارقة يتصدر المرحلة النهائية من كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تصدر نادي الشارقة الرياضي، المرحلة الرابعة والنهائية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، بعدما حقق ست ميداليات ملونة، منها ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات.

أقيمت البطولة في نادي المدام الرياضي الثقافي وشاركت فيها جميع أندية الدولة.

وذكر بيان صحافي: «نجح لاعب الشارقة والمنتخب الوطني عبيد الحمادي في الفوز بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة العمومي، محققاً أكبر عدد من النقاط خلال مراحل البطولة الأربع، حيث جمع (93) نقطة، فيما حصل الواعد حسن إبراهيم، لاعب تحت 15 سنة، على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الناشئين، محققاً أعلى رقم خلال الجولات الأربع للبطولة حيث نال 654 نقطة، وهو أعلى رقم يسجله لاعب ناشئ في الدولة في بطولات الاتحاد».

وفي باقي المراكز، نال لاعب فئة العمومي مهدي موسى، الميدالية البرونزية، وحصل أسامة عبدالواحد لاعب فئة الشباب تحت 21 سنة على كأس المركز الثالث، بينما نال محمد الرزيقي لاعب الشباب تحت 18 سنة، الميدالية الفضية وعبدالرحمن عبدالواحد من فئة الناشئين تحت 15 سنة، الميدالية البرونزية.

من جانبه، أشاد عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف اللعبة، عبدالرحمن المليحي، بنتائج الفريق في جميع المراحل، مبيناً أن اللاعبين كانوا على قدر التحدي والثقة واستطاعوا تقديم مستويات طيبة ونتائج مميزة وأرقام جديدة في اللعبة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني والذي نجح في تطوير مستويات اللاعبين.

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