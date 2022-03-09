علي مدن: التسجيل في شباك العين يزيدني شهرة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال لاعب فريق العروبة، البحريني علي جعفر مدن، إن تسجيله في شباك فريق العين منحه مزيداً من الشهرة، وإنه عازم على الاستمرار في الوصول لشباك المنافسين، من أجل مساعدة فريقه مع بقية زملائه على تجاوز الظروف الصعبة الحالية والوصول للمنطقة الدافئة، مؤكداً أن تألقه مع العروبة يضمن له الاستمرار في قائمة منتخب بلاده.

وأعرب مدن لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته بالتسجيل في مرمى «الزعيم» خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضي، وقال: «تسجيل أهداف في نادٍ مثل العين، يعطيني ثقة أكبر، ويدفعني للمواصلة في المستوى نفسه، وبالتأكيد يعطيني مزيداً من الشهرة».

وهي المرة الثالثة التي يسجل فيها اللاعب البحريني بشباك العين، إذ في لقاء الذهاب ضمن الجولة الخامسة من المنافسة كان قد سجل هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 59، بينما خطف بالهدف الثاني التعادل لفريقه في الدقيقة 9+90 ليمنحه نقطة غالية، قبل أن يعود اللاعب ويسجل في لقاء الجمعة الماضي، وهو الهدف الذي كفل لفريقه الخروج بنقطة ثمينة.

ومنذ انتقاله لصفوف العروبة قادماً من الرفاع، على سبيل الإعارة لموسم واحد، في أول تجربة احترافية له، فإن علي مدن سجل 6 أهداف، 5 منها كانت حاسمة، بينما كان الهدف السادس في شباك الوحدة في اللقاء الذي انتهى بخسارتهم 2-4.

وحول مصير مستقبله مع الفريق، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين، عقب نهاية إعارته، قال علي مدن: «في الوقت الحالي لا أعرف ماذا يخبئ لي المستقبل، كل ما يكتبه لي الله فهو بالتأكيد خير لي».

وتعليقاً على موقف نادي العروبة في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحتل فيه المركز قبل الأخير، برصيد 10 نقاط، أكد اللاعب البحريني أن وضع الفريق ليس جيداً، وأنهم خسروا العديد من النقاط في مباريات كانوا فيها الطرف الجيد، وأضاف: «علينا الاستمرار في تقديم مستوى أفضل، وبالنسبة لنا لن نستسلم على الإطلاق، سنعمل على المنافسة على البقاء حتى الجولة الأخيرة».

وكان علي مدن (26 عاماً)، يبلغ من العمر 14 عاماً فقط حينما خاض المنتخب البحريني مباراة الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2012، أمام نيوزيلندا، لكن التأهل لأول مرة في تاريخ المونديال تبدد بعد الخسارة في مباراة الإياب في ويلينغتون بهدف دون رد، بعد أن كان لقاء الذهاب في المنامة انتهى بالتعادل السلبي.

وروى لاعب فريق العروبة كيف أن الجميع كان متوحداً خلف المنتخب البحريني في ذلك اليوم، وقال: «كنت صغيراً في السن، ووقتها لم أكن ألعب مع أي نادٍ، أتذكر تفاصيل ذلك اليوم، كانت كل البحرين تتابع تلك المباراة من خلف الشاشات، ولكن لم تأتِ الأمور كما كنا نتمنى».

وخلال الفترة القادمة سيقع على عاتق اللاعب علي مدن الكثير لمساعدة ناديه العروبة على الهرب من شبح الهبوط، إلى جانب قيادة منتخب بلاده لنهائيات كأس آسيا 2023، إذ أوقعت القرعة المنتخب البحريني في المجموعة الخامسة إلى جوار تركمانستان وماليزيا وبنغلاديش، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وقال علي مدن إن منتخب بلاده بدأ في العودة لمكانته، وإنه حقق بطولتين في آخر سنتين، واختتم: «صحيح أننا أخفقنا في كأس العرب، وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فقد كنا في مجموعة قوية مع إيران والعراق، ما يمكنني قوله هو أننا بدأنا في العودة، وسنعمل على تقديم كل ما لدينا من أجل منتخب بلادنا».

• النجم البحريني سجل في العين ذهاباً وإياباً.

• 6 أهداف سجلها علي مدن للعروبة هذا الموسم، خمسة منها حاسمة، والسادس في شباك الوحدة في لقاء انتهى بالخسارة 2-4.

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