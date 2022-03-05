وفد إماراتي يتفقد ملعب المدينة الدولي في بغداد

المصدر: محمد فاضل - دبي

تفقد وفد من اتحاد الكرة الإماراتي اليوم ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد تمهيدا للمباراة المقبلة التي ستجمع الأبيض الإماراتي ومنتخب العراق، ضمن تصفيات كأس العالم، والتي ستقام بتأريخ الرابع والعشرين من مارس الحالي.

ونشرت مواقع اعلامية عراقية تفقد مدير منتخب الإمارات ياسر سالم ومساعد مدرب المنتخب سليم عبدالرحمن ملعب المدينة الدولي في بغداد، برفقة عدد من مسؤولي الإتحاد العراقي لكرة القدم. يذكر ان "الأبيض" يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

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