«زريج» تكسب سيف الإمارات لأبناء القبائل في ختامي المرموم للهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

حصلت «زريج»، بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري، على سيف الإمارات لأبناء القبائل في ختام منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، الذي شهد إقامة ستة أشواط أمس، تنافست خلالها 162 مطية على رموز سن الحول والزمول لمسافة ثمانية كيلومترات، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأحرز «مبهر»، المملوك لحمد راشد الكتبي البندقية الذهبية للزمول في الشوط المفتوح، بينما تمكنت «الريف»، المملوكة لأحمد مطر الخيلي، من حصد سيف الإنتاج للحول المفتوح، ومبلغ مليوني درهم.

ولم يخيب «موج»، المملوك لأحمد سلطان الحلامي، ظن الترشيحات، وكان عند الموعد في ثاني الأشواط للزمول للإنتاج، وتمكن من حصد الشداد ومليون درهم، واستطاعت «الشاهينية»، بشعار منصور سعد الأحبابي، أن تكسب المعركة في الحول المحليات، وحازت خنجر ختامي المرموم وجائزة المليوني درهم.

من جهته، نجح «منهي»، بشعار مرغم، في إضافة رابع الرموز إلى رصيد إنجازاته بحصوله على شداد الزمول المحليات ومليون درهم، وإهداء مالكه حمد راشد غدير لقباً مهماً.

من جانب آخر، تمكنت «الشاهينية»، المملوكة لمؤسسة هجن العاصفة، من حصد لقب الشوط الرئيس للحول، أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ فقد ذهب لمصلحة «راهي»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكسبت «بيشة»، المملوكة لناصر عبدالله أحمد المسند، تحدي الحول لهجن أبناء القبائل، وأهدى «برزان» مالكه عبدالهادي تريحيب الهاجري لقب الحول لهجن أبناء القبائل.

ويختتم اليوم مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، من خلال تحديات الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

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