محمد بن زايد يستقبل فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين.

ورحب سموه بالفريق، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول طموحاتهم المستقبلية وأهم مشاركاتهم.

وهنأ سموه الفريق بالبطولات العالمية التي حققها، خصوصاً خلال عامي 2020-2021، معرباً عن فخره بجهوده وإنجازاته، وحث الفريق على مواصلة تميزه في سبيل تعزيز مكانته، كونه أحد أفضل فرق الدراجات في العالم.

كما أعرب سموه عن شكره لدور الشركاء والرعاة في دعم فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين ودعم الرياضة والرياضيين عامة.

من جانبه، أعرب فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، يرافقه مطر اليبهوني رئيس مجلس الإدارة، عن بالغ سعادته بلقاء سموه، مثمنين الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي والرياضيون في مختلف أنواع الرياضات في دولة الإمارات، ما يعطي حافزاً لخوض المنافسات وتحقيق الإنجازات التي تضيف إلى رصيد دولة الإمارات الرياضي.

يذكر أن فريق الإمارات للمحترفين -الذي تأسس رسمياً واعتمد خلال شهر يناير عام 2017- يعد أول فريق دراجات عربي عالمي مرخص للطوافات العالمية. فيما يضم 30 دراجاً محترفاً من مختلف الجنسيات ومن بينهم الإماراتي يوسف أحمد ميرزا الحمادي، برئاسة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للسويسري وصيف بطل العالم السابق ماورو جيناتي.

وأبرز إنجازات فريق الإمارات للمحترفين هي تحقيقه لقبي طواف فرنسا العالمي مرتين على التوالي 2020، 2021 ولقب طواف الإمارات مرتين على التوالي 2020، 2021 بجانب طواف سلوفينيا 2021 ولياج بوستنج الفرنسي 2021 إضافة إلى الفوز بـ11 مرحلة في طواف فرنسا، وسبع مراحل في طواف إيطاليا، وخمس مراحل في طواف إسبانيا، كما فاز بطواف أوروبا وبولندا وإيطاليا، فيما حقق الفريق أكثر من 87 فوزاً عالمياً بين مراحل وسباقات منذ تأسيسه.

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