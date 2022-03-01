«حشيم 199» يظفر ببطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّج طاقم السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، وبقيادة النوخذة الشاب حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

ورسمت السفن المشاركة لوحة رائعة على صفحة مياه الخليج العربي على امتداد مساحة واسعة، حيث امتدت مسافة السباق إلى أكثر من 16 ميلاً بحرياً، وانطلق من عمق مياه الخليج باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.

وقال بيان صحافي: «قطع طاقم السفينة حشيم 199 مسافة السباق في ساعة واحدة، مستفيداً من سرعات واتجاه الرياح وحالة البحر».

واستفاد النوخذة الشاب حسن المرزوقي من خبراته وجهود أفراد الطاقم في اختيار المسار ليتقدم بسرعة محتلاً الصدارة، ومتمسكاً بها طوال مراحل السباق، حيث وجد منافسة قوية من أقرب ملاحقيه طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة الشاب خليفة المزروعي، الذي حل ثانياً.

وظهر أكثر من منافس على صدارة السباق في المرحلة الحاسمة، حيث نجح طاقم السفينة برق 183 لمالكها النوخذة جابر الحمادي في الصعود إلى منصة التتويج محتلاً المركز الثالث، بينما جاء طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة أحمد الرميثي في المركز الرابع.

وفي بقية المراكز، تقدم طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري إلى المركز الخامس، وذهب المركزان السادس والسابع إلى السفينتين (الحظاي 7) و(القفاي 4) لمالكهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قاد طاقم الحظاي 7 النوخذة سعيد محمد سعيد الطاير، وتولى النوخذة المخضرم عبيد سعيد الطاير قيادة القفاي 4.

وحل طاقم السفينة شمردل 15 لمالكها سعيد حارب وبقيادة ابنه النوخذة سلطان في المركز الثامن، وحصل طاقم السفينة الوصف 87 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة محمد المري على المركز التاسع، ونال طاقم السفينة العالي 119 لمالكها إسماعيل المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة إبراهيم، المركز العاشر.

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