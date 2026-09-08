مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد رسّخ تفوّق دبي عالمياً

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مسيرة 20 عاماً - منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئاسة المجلس - شكلت محطة فارقة، وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عشرون عاماً منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة المجلس التنفيذي بدبي، ترجم خلالها رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقع مزدهر ونتائج استثنائية، ورسّخ تفوّق دبي لتتصدر العالم في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً حاضراً لمدن المستقبل، ووجهة مفضلة للمستثمرين والعقول اللامعة وأصحاب الأفكار الريادية، ووطناً لكل من يحب الحياة. عشرون عاماً من الحلم والعمل والإنجاز بقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبقيادة سموه مازالت رحلتنا في سماء الريادة مستمرة».