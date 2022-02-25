"كفيف" يصطاد أهدافه في مونديال القوس والسهم بـ "نور البصيرة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطف لاعب المنتخب الباكستاني وليد عزيز الذي يعاني من الإعاقة البصرية منذ الصغر، الأضواء خلال مشاركته في بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم المقامة حالياً في نادي دبي لأصحاب الهمم، إذ يصوب السهم بـ "نور البصيرة"، من خلال الاعتماد على جهاز استشعار موضوع أمام اليد اليمنى يتحسس خلاله التصويب نحو الهدف.

وقال عزيز في تصريحات نقلتها اللجنة المنظمة للبطولة: "تحديت الإعاقة بلعبة القوس والسهم التي منحتني الثقة في نفسي من أجل الارتقاء بالطموحات في هذه الرياضة بكل ثبات.. الرياضة لا سيما القوس والسهم، بوابة أمام أصحاب الهمم في الكشف عن مدى القدرات التي يملكونها، وأن حريص من خلال هذه الرياضة على تقديم كل ما لدي بهدف تحقيق ما أصبو إليه والمنافسة على منصات التتويج".

وأكد عزيز أن طموحاته الحالية تتمثل في تحقيق ميدالية عالمية بعد أن حقق 5 ميداليات ذهبية في البطولات المحلية ببلاده.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفنية في بطولة العالم للقوس والسهم، أحمد الحمادي أن: "الإضافة الجديد لفئة الإعاقة البصرية وللمرة الأول في مونديال القوس والسهم لمسافة 30 متراً، فتحت الباب أمام فئة جديدة من أصحاب الهمم في إبراز موهبتهم، وتحفل بطولة دبي بمشاركة 88 رام من هذه الفئة، بعدما وفرنا كل عوامل النجاح لهم في القدرة على المنافسة وتحقيق طموحاتهم، عبر تسخير التكنولوجيا المتقدمة بهدف إخراج البطولة في أفضل وصورة".



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