نظام «كأس الرابطة» ضعيف.. المتعة تغيب وتكافؤ الفرص مفقود

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

انتقد رياضيون الآلية المتّبعة هذا الموسم في تنظيم مسابقة كأس رابطة المحترفين، مشدّدين على أن النظام الذي أقرته الرابطة، أضعف البطولة من الناحية الفنية، وأفقدها المُتعة والإثارة.

وخصّوا بالانتقاد مسابقة كأس المحترفين، معتبرين أن إقامة مباريات «ترضية» قد أضعفها، وقلل من اهتمام الأندية والإعلام والجماهير بها.

وقدّم الخبراء في حديثهم لـ«الإمارات اليوم»، توصيات عدة لإصلاح أحوال المسابقة، أبرزها منح الفائز بكأس الرابطة مقعداً في دوري أبطال آسيا، وإقامة البطولة في الأوقات التي لا يتجمع فيها المنتخب الوطني، لضمان مشاركة الأندية بكامل عناصرها الأساسية.

لا دوافع

من جانبه، أكد مدير فريق الكرة السابق في نادي النصر، خالد عبيد، أن المباريات التي أقيمت وفق النظام الحالي لكأس المحترفين، أضعفت بشكل كبير المسابقة المحلية لدرجة تبعث على الاستياء.

وقال عبيد: «للأسف شاهدنا مباريات في كأس الرابطة بلا دوافع للأندية، وبلا حضور جماهيري ولا متابعة إعلامية كافية»، وأضاف: «إقامة مباريات ترضية لأندية المحترفين، جعل الجميع غير مُهتم بها، واعتبرها كأنها مباريات ودية، وهذا لا يليق على الاطلاق بمسابقة تُعد من أضلاع نشاط كرة القدم لدينا».

وأشار إلى أنه «ينبغي على الرابطة أن تجد وسائل بديلة لتقوية المسابقة، ومن بينها خلق الدوافع لدى الأندية للمنافسة القوية والتعامل مع البطولة على أنها مسابقة رسمية لا تنشيطية، وهذا يدفعنا لضرورة التفكير جدياً في أن يُشارك بطل كأس المحترفين في دوري أبطال آسيا، إلى جانب بطل كأس رئيس الدولة، وبطل ووصيف الدوري، ولا اعتبارات لتأهل صاحب المركز الثالث للبطولة القارية».

وأكمل: «أنا ضد فكرة أن تقام مسابقة كأس المحترفين من دون اللاعبين الدوليين، لأن هذا الأمر يُسهم بشكل كبير في إضعاف المستوى الفني للبطولة، ويُقلل الاهتمام بها من جانب الأندية، أعتقد أن البطولة لو أقيمت بنظام خروج المغلوب (ذهاباً وإياباً)، وفي التوقيتات التي لا يتجمع فيها المنتخب، مع منح البطل مقعداً في دوري أبطال آسيا لن تقل هذه البطولة إثارة وسخونة عن الدوري».

البطولة كانت أكثر إثارة

فيما قال المشرف العام السابق على الكرة في نادي بني ياس، الدكتور أحمد العوضي، إن رابطة المحترفين أصبحت مُطالبة بشكل أكبر في خلق دوافع تُشجع الأندية على الاهتمام بكأس المحترفين بصورة أفضل مما هي عليه في السنوات الماضية. وأضاف: «البطولة وُلدت تنشيطية، وظل هذا المُعتقد راسخاً لدى الأندية حتى اليوم، لا نرى لها جدية إلا في المباراة النهائية فقط، لذلك فإن المُحفز المالي لم يعد يأتي بنفعه في إنجاح تلك المسابقة، وهذا ما يدفعنا للتفكير خارج الصندوق، بمنح الأندية التي تتأهل للمربع الذهبي نقاطاً إضافية تُضاف لرصيدها في الدوري، أو من خلال منح بطل كأس المحترفين مقعداً في دوري أبطال آسيا».

وأشار: «ينبغي على الرابطة أيضاً أن تُحفز الأندية على حضور جماهيرها عبر تخصيص مكافآت مالية للنادي الذي يستقطب أكبر حضور جماهيري، وكذلك للأندية التي تُشرك أكبر عدد من لاعبيها الناشئين والشبان، فليس من المعقول أن نُشاهد بطولة كاملة بلا مستوى فني أو مواهب جديدة تُقدم للكرة الإماراتية».

زيادة الاهتمام الإعلامي

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً الدكتور سليم الشامسي، أن تطوير المسابقات المحلية لا يخضع نجاحه للشكل أو الطريقة التي تُقدم بها. وقال: «نجاح المسابقات وتطويرها مرتبط في المقام الأول بالحضور الجماهيري، فهم العصب في تطور المستوى الفني وزيادة الاهتمام الإعلامي بالمسابقات، والجماهير لن تحضر إلا إذا اشتغلت الأندية على فرقها بصورة صحيحة وجذبت أسماء مميزة من لاعبين ومدربين، مثلما يحدث في الدوري السعودي».

وأضاف: «مباريات كرة القدم أصبحت مثل الأفلام، إذا لم يشعر أي شخص بأنه لن يُشاهد فيلماً مثيراً فلماذا سيذهب للسينما ويدفع مبالغ ويتكبد العناء لمشاهدة فيلم هابط، تماماً أصبحت المباريات لدينا مثل الفيلم الهابط، ترفع (الضغط) للمُشجع ولا تجعله متحفزاً للذهاب إلى الملاعب، خصوصاً في ظل المستويات الضعيفة لغالبية المباريات».

وأكد: «ما نُطالب به الرابطة أن تجد وسائل تُخفف فيها من القيود المفروضة على الحضور الجماهيري، وتسهيل مهمة وجودهم في المدرجات، ومساعدة الأندية على تطوير مستوياتها من خلال قرارات تضمن جلب اللاعب الأجنبي أو المُقيم صاحب المستويات العالية، لا أن نُهدر أموالنا على صفقات غير مجدية فنياً وتسويقياً وجماهيرياً وأيضاً إعلامياً».

مقترحات التطوير

1- منح بطل المسابقة مقعداً في دوري أبطال آسيا.

2- إقامة المسابقة باللاعبين الدوليين وفي غير أوقات تجمعات المنتخب.

3- إلغاء نظام الترضية، ولعب البطولة بنظام الذهاب والإياب.

4- تخصيص جوائز مالية للأندية الأكثر حضوراً للجماهير.

5- انتقاء الأندية للاعبين ومدربين أجانب من أصحاب المستوى المتقدم.

6- زيادة الاهتمام الإعلامي.

النظام الحالي لمسابقة كأس المحترفين

1- إعفاء شباب الأهلي والجزيرة من اللعب في المرحلة الأولى.

2- إقامة مباريات البطولة بنظام الذهاب والأيام لتأهل ستة فرق تنضم لشباب الأهلي والجزيرة.

3- تلعب الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر.

4- تلعب الفرق غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن.

5- الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، تقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

6- يقام النهائي من مباراة واحدة لتحديد بطل المسابقة.

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