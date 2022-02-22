نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بكأس الغولف

المصدر: أبوظبي ■ وام

توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش راعي النسخة العاشرة من بطولة كأس رئيس الدولة للغولف، الفائزين بكأس البطولة التي أقيمت تحت شعار«عام الخمسين»، بمشاركة أكثر من 105 لاعبين ولاعبات في ملاعب نادي أبوظبي للغولف، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف.

كما حضر مراسم التتويج الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سيف العرياني، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، ورئيس قنوات التوزيع والشبكات العضو المنتدب لشركة أصول الشرق الأوسط لبنك «إتش إس بي سي» الراعي الرئيس للبطولة، نجيب بوشيري، والأمين العام لاتحاد الغولف خالد الشامسي، ولفيف من كبار المسؤولين ورواد اللعبة وأولياء الأمور والجماهير.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الحرص على توفير الاهتمام والدعم للألعاب الرياضية وممارسيها ونجومها من أبناء الإمارات وبناتها، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة، ويسهم في رعاية الشباب والرياضة وتنمية المجتمع.

لافتاً إلى أن رياضة الغولف تشهد انتشاراً واسعاً بين الشباب من الجنسين، وتطوراً كبيراً في مستواها بشكل لافت، وأصبح لها وجود فعال في كثير من المنافسات.

وتوج اللاعب أحمد سكيك بطلاً لكأس رئيس الدولة للغولف للموسم 2022، حيث احتل المركز الأول بمجموع 147 ضربة، ونال كأس المركز الثاني خالد الجسمي، بمجموع 155 ضربة، بينما كان المركز الثالث من نصيب خالد سالمين بمجموع 157 ضربة. وتوج محمد سكيك بالمركز الأول لفئة الشباب بمجموع 161 ضربة، ونال كأس هذه الفئة السنية، وحل بالمركز الثاني راشد الجسمي، بمجموع 167 ضربة. وفاز بالمركز الأول بفئة الرجال (الرواد) خالد الشامسي، بمجموع 161 نقطة، ووليد العطار بمنافسات النت بمجموع 131 ضربة، وحصل سلطان العلي على كأس الضربة الأطول، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، على كأس الكرة الأقرب للحفرة. وعلى صعيد الفتيات، فازت علياء العمادي بالمركز الأول بمجموع 163 ضربة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news