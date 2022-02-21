موراي يستغرق 3 ساعات لتخطي الدور الأول في "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور - دبي

احتاج نجم التنس البريطاني اندي موراي إلى قرابة الثلاثة ساعات لتخطي عقبة الدور الأول في بطولة "سوق دبي الحرة لتنس" اللاعبين المحترفين، عقب فوزه الصعب على المصنف 158 عالمياً الأسترالي كريستوفير أوكونيل بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-3 و7-5) في مباراة جمعتهما في اليوم الافتتاحي في النسخة 30 للبطولة المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، والبالغ إجمالي جوائزها قرابة 1.83 مليون دولار.

وعانى مواري المتوج في دبي في نسخة 2017، خلال المجموعة الأولى من لقاء منافسه الأسترالي، خصوصاً بعد أن نجح كريستوفير في الحفاظ على إرساله والذهاب بالمجموعة إلى شوط كسر الارسال الذي نجح في حسم نتيجته (7-4) وانتزاع الفوز بالمجموعة بواقع (7-6) بزمن بلغ ساعة كاملة، قبل أن تشهد المجموعة الثانية صحوة للبريطاني الذي تمكن من كسر إرسال منافسه في مناسبتين وحسم المجموعة بواقع (6-3) في 40 دقيقة.

وعاد التعادل لفرض نفسه في المجموعة الثالثة والحاسمة، قبل أن يشهد الشوط الحادي عشر نجاح موراي مجدداً في كسر ارسال كريستوفير، ومن ثم حسم الشوط الثاني عشر الذي قاده للفوز بالمجموعة بواقع (7-5) في ساعة وأربعة دقائق.

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