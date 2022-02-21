محمد الشرقي يشهد ختام بطولة "بريميرليج" بالفجيرة ويتوّج الفائزين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الاهتمام الذي توليه الإمارة لرياضات الفنون القتالية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة دعم كافة أنواع الرياضات وخاصةً رياضة الدفاع عن النفس، بما يعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالميًا.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "بريميرليج" في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وعدد من رؤساء اتحادات اللعبة في العالم.

وأشاد سموه بالمستوى الإداري والتنظيمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الفجيرة، وبجهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث وتحقيق نتائج مشرفة تسهم في دعم مكانة الإمارة في التنظيم العالمي للبطولات الرياضية، وتسليط الضوء على الفنون القتالية.

وتخلل حفل ختام البطولة التي نظمها الاتحادين الإماراتي والدولي للكاراتيه ونادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 342 لاعبًا ولاعبة ومشاركة 55 دولة حول العالم، عرض "كاتا" قدمه لاعبون يابانيون مشاركون في البطولة، بجانب عرض لفيلم قصير عن إمارة الفجيرة.

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