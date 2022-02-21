5 مشاهد غير مسبوقة في «تنس دبي» للسيدات 2022.. أبرزها أوستابينكو وكوديرميتوفا

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حفلت النسخة 22 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفات، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، في دبي، بخمسة مشاهد غير مسبوقة في تاريخ البطولة، أبرزها خوض طرفي نهائي الفردي، اللاتفية أوستابينكو، والروسية كوديرميتوفا لختام الزوجي أيضاً في اليوم النهائي نفسه، إلى جانب أحداث أخرى لافتة في البطولة التي حازت لقب الفردي فيها، أول مرة، اللاتفية أوستابينكو، بعد الفوز على كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد (6-0 و6-2).

وكان الحدث اللافت في اليوم الختامي، مواجهة مفتوحة بين أوستابينكو وكوديرميتوفا اللتين خاضتا 65 دقيقة في نهائي الفردي، بعد أقل من ساعة على مواجهتهما في نهائي الزوجي، في مباراة ذهبت لصالح الروسية برفقة زميلتها البلجيكية مارتينيز، حيث فازتا (6-1 و6-3) على الثنائي أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشنوك.

ومن ذلك أيضاً إهداء أوستابينكو، لاتفيا أول لقب في تاريخ البطولة، لتلتحق بقائمة الـ11 بلداً المتوجة في الحدث، وكذلك السويسرية جيل تيخمان التي ودعت من الدور التأهيلي، لكنها استفادت من بطاقة «الخاسرة المحظوظة»، التي منحتها فرصة جديدة للمنافسة، فاستغلتها السويسرية على أكمل وجه، وأقصت العديد من المصنفات الأوائل، قبل أن تودع على يد الروسية كوديرميتوفا (2-6 و7-5 و4-6).

وكان لافتاً أيضاً أمر غير مسبوق، حين ودعت بطلة سابقة، هي الإيطالية سارة إيراني حاملة لقب 2016، المنافسات من الدور التأهيلي أمام الأسترالية ماديسون أنغليس (7-6 و7-6).

وخامسها، أول ظهور للاعبة تنس كويتية في البطولة، هي سارة بهبهاني بعد مشاركتها في الدور التأهيلي، وهي ثاني لاعبة خليجية تشارك في البطولة بعد العمانية فاطمة النبهاني.

المشاهد الـ 5

1- طرفا نهائي الفردي تواجها في اليوم نفسه بنهائي «الزوجي».

2- أول تتويج للاتفيا في تاريخ البطولة.

3- السويسرية تيخمان تصنع الحدث ببطاقة «الخاسرة المحظوظة».

4- الإيطالية سارة إيراني، بطلة سابقة تودع من الدور التأهيلي.

5- أول ظهور للاعبة كويتية هي سارة بهبهاني في «تنس دبي».

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