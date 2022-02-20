جمهور الوصل يحفز «الإمبراطور» بالألعاب النارية استعداداً لمباراة الشارقة.. (فيديو)

المصدر: أحمد طارق- دبي

تفاعل عدد كبير من جمهور الوصل مع الدعوة التي وجهتها شركة النادي لكرة القدم بفتح تدريب الفريق الأول اليوم الأحد للجمهور استعداداً لمباراة «الفهود»المرتقبة أمام الشارقة بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة على استاذ الشارقة.

وحفز الجمهور لاعبي «الإمبراطور» بإطلاق الألعاب النارية في استاد زعبيل، إلى جانب تشجيع اللاعبين على تجاوز الشارقة والتأهل إلى نهائي الكأس.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين من دون أهداف الأسبوع الماضي على ملعب الوصل.



• جمهور الوصل في مران الفريق الاول قبل قليل 💛🔥 pic.twitter.com/duHdsuUFuM — نيـوز الـوصل 🎙 (@NewsWSL) February 20, 2022

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