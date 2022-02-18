ورشة تدريبية لـ 14 شابا إماراتيا في بطولات "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور - دبي

نظمت بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ورشة تدريبية لـ 14 شاباً إماراتياً من مختلف الأكاديميات في الإمارات، في إطار الفعاليات المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة للسيدات التي تستمر حتى 19 فبراير. وشارك في الجلسة عدد من مدربي الأكاديميات الذين أشرفوا على تدريب الأطفال ما دون الـ 16 عاماً، وحظيت الفعالية بزيارة اللاعبة باربورا كرجتشيكوفا، التي أجابت على جميع أسئلة الأطفال في قرية البطولة، وقدمت نصائح وتوجيهات لتطوير أداء الأطفال في لعبة التنس".

وقال مدير بطولات "سوق دبي الحرة" للتنس، صلاح تهلك في تصريح صحافي: "سعداء بعودة الكثير من الأطفال الى أرض الملعب وإتاحة الفرصة للأطفال للتفاعل مع نجوم التنس المشاركين في البطولة هذا الأسبوع، ونحرص باستمرار على مشاركتهم في هذه الرياضة، وفي هذه الجلسات التدريبية المفيدة جداً لهم".

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