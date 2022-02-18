الوحدة يكافئ مطر بعقد مفتوح لعطائه أكثر من 20 عاماً

المصدر: سيد مصطفى ↑ أبوظبي

قدّم نادي الوحدة، عقداً مفتوح المدة لنجمه وقائده إسماعيل مطر، قبل لقاء خورفكان في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين المقررة عند الساعة 17:30 من مساء اليوم، تقديراً لعطاء اللاعب ومجهوده مع الفريق لأكثر من 20 عاماً دافع فيها عن ألوان العنابي.

وقال الموقع الرسمي لنادي الوحدة في بيان أمس: «جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد أسطورة كرة القدم الإماراتية إسماعيل مطر، دون تحديد مدة العقد أسوة بما حدث مع لاعبين سابقين تم تمديد عقودهم على مدار الأيام الأربعة الماضية».

وأعدّ الموقع فيديو يتضمن تاريخ ومشاركات اللاعب مع العنابي والمنتخب الوطني يتضمن أبرز لمساته وأهدافه.

وسيحتفل إسماعيل مطر اليوم بظهوره رقم 299 في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، إذ برز اللاعب بصورة واضحة هذا الموسم على وجه التحديد، وقاد الفريق للوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقتي كأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين، والمنافسة على بطولة الدوري.

وشارك إسماعيل مطر في 13 مباراة من أصل 15 لعبها الفريق في الدوري، من بينها ثماني مباريات أساسياً، وحل بديلاً في خمس مباريات، بمجموع 752 دقيقة، لمس فيها الكرة 464 مرة، بعدد تمريرات صحيحة بلغ 264، وبنسبة نجاح 68%.

وبرز إسماعيل مطر في التمريرات المؤثرة والتي وصلت إلى 22 تمريرة، وسجل هدفين، وسدد على المرمى ثلاث مرات.

وتعوّل جماهير الوحدة الكثير على قائد فريقها للعودة إلى منصات التتويج هذا الموسم، بعد سنوات طال فيها غياب العنابي عن الألقاب.

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