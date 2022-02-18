مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» لأصحاب الهمم ونادي الوحدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي الوحدة، بشأن التعاون المشترك في المجال الرياضي لمصلحة الرياضيين من أصحاب الهمم، وتشمل مساعدة النادي للمؤسسة على تكوين فريق جيوجيتسو من أصحاب الهمم، ودمجهم مع فرق النادي بتدريبات مشتركة، وتنظيم معرض لمنتجات أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، ودعم تسويقها من خلال تشجيع منتسبي النادي لشراء تلك المنتجات، وإتاحة المجال أمام المؤسسة لاستخدام منشآت النادي المختلفة.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي الوحدة خالد الهنائي، العضو المنتدب للنادي، وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة زايد العليا.

وبموجب الاتفاق تشارك مؤسسة زايد العليا في تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، وتوفر البيانات الخاصة باللاعبين من تلك الفئات، والمشاركة بتنظيم ندوات علمية ومحاضرات وورش عن رياضة أصحاب الهمم، وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها النادي في البرامج الرياضية والمسابقات والفعاليات المختلفة.

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