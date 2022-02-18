رونالدو.. أشهر نجم عالمي في الصين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أظهر تقرير إعلامي في الصين، أمس، أن الهداف البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر الإنترنت في الصين، للعام الرابع على التوالي. وكشفت النسخة الـ11 من تقرير «ريد كارد» لوكالة «مايلمان» الرياضية الإلكترونية، عن زيادة شعبية رونالدو في الصين، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في حظر السفر بين المواطنين.

وتم اختيار نادي برشلونة الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر الإنترنت في الصين. وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على مكانته كأكثر الدوريات شعبية عبر الإنترنت في الصين، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، للعام الرابع على التوالي.

وحل تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية عبر الإنترنت في الصين، وتقدم مانشستر يونايتد من المركز السادس إلى المركز الثالث في القائمة، بعد عودة رونالدو إلى أولد ترافورد.

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