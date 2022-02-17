يوسف المطروشي.. أول مشروع رياضي إماراتي في دوري الجامعات الأميركي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

غادر سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل، يوسف المطروشي، إلى الولايات المتحدة الأميركية، للالتحاق بجامعة ميتشيغن، وخوض منافسات دوري الجامعات الأساسي (A)، بدعم من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وكذلك من الهيئة العامة للرياضة، ويعتبر المطروشي أول مشروع رياضي إماراتي يلتحق بأقوى دوري للسباحة في العالم بالولايات المتحدة.

وكان سباح المنتخب الوطني السابق، خالد الدبوس، قد التحق بدوري الجامعات الأميركي أيضاً من قبل، لكن كان على نفقة والده الخاصة، على عكس المطروشي الذي يعتبر أول مشروع رياضي في الخارج بدعم وعمل من رئيس نادي الوصل والهيئة العامة للرياضة.

وأكد مدرب نادي الوصل مروان حافظ، أن يوسف المطروشي غادر إلى أميركا، وسيبقى هناك حتى أغسطس المقبل، وهو وقت بداية الدراسة من أجل أن يلتحق بالجامعة، دراسياً ورياضياً، مشيراً إلى أن المطروشي الآن يتدرب بدعم من الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، حتى يتم الانتقال بشكل رسمي مع بداية الموسم الدراسي.

وقال مروان حافظ، لـ«الإمارات اليوم»: «حصل سباح منتخبنا الوطني على موافقة رسمية من الجامعة للالتحاق بفريق الجامعة الأول، كما حصل على موافقة دراسية واجتاز كل الاختبارات».

وأضاف: «رعاية ودعم يوسف المطروشي للسفر إلى أميركا، جاءت بعد مشوار طويل، ومتابعة شبه يومية من مشرف اللعبة بنادي الوصل جمعة المنصوري، الذي لم يدخر جهداً للعمل من أجل مصلحة اللاعب الذي يعتبر واحداً من أفضل سباحي الإمارات، طبقاً للأرقام التي حققها طوال مشواره».

السماحي يتدخل لقبول المطروشي

أكد مروان حافظ أن رئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي، كان له دور مهم في سفر يوسف المطروشي في هذا التوقيت، وقبوله في الجامعة الأميركية خلال شهر فبراير. وقال مروان: «تدخل رئيس الاتحاد بشكل شخصي من أجل التواصل مع الجامعة لقبول يوسف خلال هذا التوقيت بشكل استثنائي».

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