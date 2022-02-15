غنتوت والحبتور يقصّان شريط كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات النسخة الـ13 من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبهانديكاب «مفتوح»، للمرة الأولى بالمنطقة، في إطار سعي اللجنة المنظمة للبطولة بالتحليق باللعبة الى سماء العالمية، سيما أن الفرق الثمانية المشاركة تضم كوكبة من ألمع نجوم اللعبة في العالم.

وتشارك في نسخة العام الجاري ثمانية فرق، هي: فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، و«بنجاش وبنجاش دود وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور.

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