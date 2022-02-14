سعود بن صقر يتوّج فوكس بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

توّج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، النيوزيلندي ريان فوكس، بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، التي أقيمت تحت رعاية سموه، واحتضنها نادي الحمرا للغولف، بمشاركة نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار أميركي.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وكبار المسؤولين من جولة «دي بي وورلد».

وجاء فوز فوكس باللقب بعدما حقق ثلاث ضربات تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة، أمس، لينهي المنافسات بمجموع 22 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على وصيفه الإنجليزي روس فيشر، الذي حقق ست ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه 17 ضربة تحت المعدل.

وبهذا الفوز كسب فوكس، المصنف 211 عالمياً، الجائزة المالية البالغة 340 ألف دولار أميركي، وتعزز من فرصته للتقدم في ترتيب الموسم لجولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف. وعبّر فوكس عن سعادته بالفوز باللقب، وأنه استمتع بالأجواء في رأس الخيمة، وبالتحديد في نادي الحمرا للغولف، وكانت المنافسة قوية، ولكن حسم التركيز المنافسة.

وجاء ختام هذه البطولة ليسدل الستار على شهر كامل من المنافسات العالمية للغولف على أرض الإمارات، تصدرت فيه المشهد، وكانت بوصلة نجوم العالم ضمن جولة «دي بي وورلد»، بعدما أقيمت أيضاً بطولات أبوظبي إتش إس بس سي، ودبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ورأس الخيمة للغولف برعاية فينيكس كابيتال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news