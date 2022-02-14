«إقامة دبي» تنظم جولة الدراجات الهوائية على المسار الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، جولة «إقامة دبي» للدراجات الهوائية، تحت شعار «معاً لنجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم».

وعبّر مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، عن سعادته باختيار هذا المسار للجولة، خصوصاً بعد تغريدة قبل أيام لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قال سموّه: «ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا.. مسار جميل نضيفه لـ520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي، والتي تمر على أجمل معالم المدينة.. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله».

وأكد أن الجولة جاءت متزامنة مع مقولة صاحب السمو، ومنسجمة مع توجيهاته التي تحرص «إقامة دبي» على تنفيذها نظراً لعمقها وأهدافها المستقبلية، لافتاً إلى أن الغرض من الجولة يأتي في سياق تعريف المشاركين بمسارات الدراجات الهوائية التي تزخر بها الإمارة، وتشجيع أفراد المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته من مواطنين ومقيمين وسيّاح على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً حياتياً، نظراً لدورها المهم في صون صحة وسلامة ممارسيها، فضلاً عن كونها جزءاً وضرورة من ضرورات تحقيق التنمية المجتمعية. وشددت «إقامة دبي» على المشاركين بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة، خلال ركوب الدراجات، واحترام مرتادي المسار من جميع الفئات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وانطلقت الجولة على مسار الدراجات الهوائية الجديد المحاذي لشاطئ جميرا، بهدف تشـجيع سـكان وسـيّاح إمارة دبي على ممارسـة رياضـة ركوب الدراجات الهوائية، وشارك فيها اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام «إقامة دبي»، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والمقدم خالد بن مدية، نائب مساعد المدير لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من موظفي وموظفات الإدارة وأفراد المجتمع.

• المسار الجديد يضاف إلى 520 كلم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي.



• الجولة جاءت لتعريف المشاركين بمسارات الدراجات الهوائية التي تزخر بها الإمارة.

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