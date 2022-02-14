الشحي بطلاً لكأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

انتزع الفارس أحمد صالح الشحي لقب كأس رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بمشاركة 396 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة. وحسم الشحي اللقب على صهوة الجواد «أريزونا دو ساو» المملوك لإسطبل البوادي، بعدما جاء في المركز السادس في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بصعوده إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، بينما تراجع إلى المركز الثامن في المرحلة الرابعة، ثم صعد مجدداً إلى المركز الثالث في المرحلة الخامسة قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «لوكيليا»، المملوك لإسطبلات «إف 3»، وحل ثالثاً، الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» المملوك إلى إسطبلات «إم أر إم». أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس عبدالله الجهوري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «شا إكليبس» المملوك لإسطبلات الوثبة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة اللبنانية وعد نديم على صهوة الجواد «فيادور» المملوك لإسطبلات الوثبة. وتقدمت الفارسة اللبنانية وعد نديم من المركز الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً، وجاء في المركز الثاني الفارس ماجد أهلي متقدماً من المركز الثالث.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس ماجد أهلي إلى الصدارة، وتراجعت الفارسة وعد نديم إلى المركز الثاني، بينما تقدم الفارس أحمد صالح الشحي من الرابع إلى الثالث. وحافظ الفارس ماجد أهلي على الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 24 كيلومتراً، كما جاءت الفارسة وعد نديم في المركز الثاني، وتقدم الفارس عبدالله الحمادي من المركز الـ13 إلى الثالث. وتمسك الفارس ماجد أهلي بالصدارة في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، بينما تقدم الفارس عيسى رضوان الغيلاني من الخامس إلى الثاني، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد الشحي الذي استطاع انتزاع الصدارة في المرحلة الأخيرة، ما كان حاسماً في إحرازه للقب الكبير.

• 396 فارساً وفارسة شاركوا في سباق أمس الذي تكون من 6 مراحل وامتد على مسافة 160 كيلومتراً.

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