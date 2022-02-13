راشد بن حميد: نجاح تنظيم مونديال الأندية دافع كبير لإقامة المزيد من البطولات العالمية في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، إن ما تحقق من نجاح في تنظيم مونديال الأندية يعد دافعا كبيرا لإقامة المزيد من البطولات العالمية في الإمارات. وكانت البطولة حققت نجاحا عالميا كبيرا، وتوج تشلسي بلقبها بعد الفوز 2-1 على بالميراس البرازيلي في النهائي الذي أقيم أمس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال في تصريحات صحافية عقب تتويج الفريق الفائز إن ما تحقق من نجاح يدل على كفاءة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في تنظيم أكبر وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية. وأضاف: "نهدي هذا النجاح لقيادتنا الرشيدة وإلى كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح من مختلف الدوائر المعنية التي ساهمت في هذا الابهار اللافت".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن دولة الإمارات سخرت كافة إمكانياتها لتظهر البطولة بهذا الشكل المميز، الأمر الذي يدفعها لتنظيم المزيد من البطولات العالمية. وتابع رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم قائلا : تم الاتفاق مع كل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على تنظيم بطولات اقليمية ودولية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، نعمل على ذلك بفضل دعم كافة المؤسسات في الدولة التي لها الدور الكبير في نجاح وتطور هذه الرياضة في الدولة والمنطقة.

وقال إن مشاركة 3 فرق عربية في النسخة الحالية من البطولة ووصول فريقين عربيين إلى المربع الذهبي يؤكد على مدى المنافسة القوية من الأندية العربية الكبيرة صاحبة القاعدة الجماهيرية، مشيدا في الوقت نفسه بفريق تشيلسي الذي حقق لقب البطولة.

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