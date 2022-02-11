مدرب جديد يقود منتخب العراق في مباراتي الإمارات وسوريا

المصدر: وكالات

كلف الاتحاد العراقي لطرة القدم مواطنه المدرب عبدالغني شهد لقيادة منتخبه الوطني في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات الحاسمة المؤدية الى مونديال قطر 2022 خلفا للمونتينغري المقال جيليكو بيتروفيتش.

وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد: "تمت تسمية عبدالغني شهد شهد من قبل الاتحاد، مدربا للمنتخب وسيقوده في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن تصفيات مونديال قطر 2022".

وقرر الاتحاد العراقي الأسبوع الماضي اقالة المدير الفني للمنتخب جيليكو بيتروفيتش من منصبه بسبب النتائج السيئة في تصفيات الدور الحاسم المؤدي الى مونديال 2022 واخرها التعادل (1-1) امام لبنان.

ويشرف شهد (53 عاما) على تدريب فريق نفط الوسط ثالث الترتيب في المسابقة المحلية (38 نقطة)، ومن أبرز محطاته التدريبية قيادة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من مارس قبل خمسة أيام من مواجهة سوريا.

وفي السياق ذاته اوضح عماد ان "مباراة الإمارات ستقام اما في العاصمة الأردنية عمان أو الدوحة على الرغم من رغبة العراق بإقامتها في البصرة".

وتواجه الملاعب العراقية حظرا مستمرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)بسبب الظروف الأمنية حسب رؤية الأخير.

ويشغل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير برصيد خمس نقاط على لائحة ترتيب المجموعة الأولى التي حجز فيها منتخبا إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التاهل الى نهائيات كاس العالم في قطر.

ويشتد صراع المركز الثالث في الجولتين المقبلتين الاخيرتين من التصفيات الحاسمة لضمان بطاقة الملحق بين الامارات (9 نقاط) ولبنان (6) والعراق (5).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news