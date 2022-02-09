رئيس اتحاد الامارات بكرة السلة يطالب بتجنيس لاعبين طوال القامة

المصدر: جوني جبور-دبي

جدد رئيس الاتحاد الإماراتي بكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، مطالبته الجهات الرياضية المسؤولة في الدولة، منح منتخبات الألعاب الجماعية بصورة عامة وكرة السلة على وجه التحديد، حق تجنيس اللاعبين أسوة بكرة القدم في الدولة، وباقي منتخبات السلة في البلدان العربية، وذلك بعد المستوى الطيب الذي قدمه "الأبيض" بالفوز أمس الثلاثاء على نظيره الأردني المدعم بمجنس أميركي، بفارق أربعة نقاط وبنتيجة "85-81"، في افتتاح البطولة العربية لمنتخبات الرجال، المقامة حالياً في نسختها الـ 24 في دبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: "سبق أن خاطبنا الهيئة (الهيئة العامة للرياضة) منذ سنوات حول أهمية تجنيس لاعبين في منتخب السلة، خاصة اللاعبين طوال القامة، الذين لطالما شكل غيابهم عن العنصر الوطني في المنتخب نقطة ضعف في صفوف الـ "أبيض" في مشاركاته الخارجية، حين يصطدم بمنتخبات مستندة في تدعيم صفوفها بلاعبين مجنسين بلوائح الاتحاد الدولي للعبة، بالصورة ذاتها للمنتخب الأردني الذي يشارك في بطولة المنتخبات العربية بدبي، مدعماً بلاعبه الأميركي كيفين وير".

وأوضح: "جميع المنتخبات الخليجية والعربية سعت منذ سنوات إلى التجنيس، باستثناء منتخب الإمارات، مما يدفعنا وبعد المستوى الطيب الذي قدمه الـ "أبيض" في مباراته الافتتاحية أمام الأردن، تجديد مطالبتنا الجهات الرياضية بالدولة، المساعدة في تجنيس لاعبين مميزين قادرين على منح المنتخب الإضافة المطلوبة"، مشيراً إلى رفع هذا المطلب إلى الهيئة العامة للرياضة، بعدما سبق للاتحاد المحاولة في استحقاقات سابقة بضم لاعب مجنس من طوال القامة.

وتابع: "لطالما عانت سلة الإمارات من غياب اللاعبين طوال القامة، وعلى الأندية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب بالبحث عن مواهب قادرة على رفد المنتخب الوطني، بما يسهل مهمتنا كاتحاد في الوصول إلى التشكيلة المناسبة القادرة على تمثيلنا في الاستحقاقات العربية والآسيوية، وتحقيق نتائج ترضي طموحاتنا، خاصةً أننا ومنذ سنوات عدة نصطدم بنقطة الضعف ذاتها حين نواجه منتخبات مدعمة بمجنسين من طرازٍ رفيع".

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