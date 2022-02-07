منتخب السلة يواجه الأردن في افتتاح البطولة العربية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، بلقائه نظيره الأردني في السادسة مساء اليوم، مشواره في البطولة العربية لمنتخبات الرجال في نسختها الـ24 التي تحمل اسم «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، وتحط الرحال للمرة الأولى بضيافة الإمارات، وتقام مبارياتها حتى 16 فبراير الجاري على صالة نادي النصر بدبي، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

ويتبع مباراة المنتخب في الثامنة، لقاء المنتخبين الجزائري والصومالي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد أن وزعت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى، ليبيا والأردن والإمارات وتونس، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على ثلاثة منتخبات هي الجزائر والصومال ولبنان.

ودفع انسحاب منتخبي سورية والمغرب بعد إجراء مراسم سحب القرعة، إلى إدخال تعديلات على نظام البطولة، بحيث تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن منح بطاقة التأهل المباشر لمتصدر المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، على أن يفرض على بقية المنتخبات في 13 فبراير، خوض دور تكميلي، يقام بنظام خروج المغلوب، لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي، ويلتقي فيه أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وصاحبا مركزي الوصافة في كلتا المجموعتين مع ثالث المجموعة الأخرى.

ويتسلح المنتخب الوطني في الظهور السادس تاريخياً في بطولات المنتخبات العربية، بعاملي الأرض والجمهور، نحو بلوغ الأدوار النهائية، وتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث، التي حققها عام 1997 في مشاركته بالنسخة الـ11 التي استضافتها السعودية.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب التونسي الدكتور منير بن الحبيب، على كوكبة من اللاعبين تجمع بين أصحاب الخبرة والوجوه الشابة، في قائمة تضم خمسة لاعبين من نادي شباب الأهلي، هم قيس عمر، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، ومحمد مسعود، ورباعي الشارقة راشد ناصر وجاسم محمد، ومحمود وسيم، ومحمد أسد، ومثلهم من الوصل، راشد عبدالله وراشد أيمن، وخالد وعبدالعزيز خليفة، وثلاثي البطائح مالله راشد ووليد محمد وسعيد عاشور، وثنائي النصر حسن عبدالله ولاعب الارتكاز مامدو نداي.

وعلى الطرف الآخر، يعول المدير الفني للمنتخب الأردني وسام الصوص، على القوة الضاربة للنشامى على صعيد مركز صناع اللعب وسرعة الأجنحة، باستدعاء المجنس الأميركي كيفين وير، بجوار فادي إبراهيم، ومالك كنعان، وأمين أبوحواس، وسامي بزيع، وجوردان دسوقي، بالإضافة إلى ستة لاعبين لتأمين منطقة العمق والخطوط الدفاعية، هم محمود الهزايمة، وزين نجداوي، ومحمد شاهر، ويوسف أبووزنة، وأحمد حمارشة، وأحمد عبيد.

%60 نسبة الحضور الجماهيري

حددت اللجنة المنظمة العليا، نسبة 60% للحضور الجماهيري داخل الصالة، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به من قبل مجلس دبي الرياضي، بما فيه إبراز شهادة التطعيم للسماح بدخول الصالة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يقتصر الحصول على مسحة سلبية على الموجودين في أرضية الملعب.

رقم قياسي

انطلقت البطولة في عام 1974 حين استضافت العراق النسخة الأولى، ويعد المنتخب المصري الغائب عن النسخة الحالية، حامل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً برصيد 12 لقباً، بفارق كبير عن أقرب منافسيه المنتخب التونسي صاحب الألقاب الأربعة.

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