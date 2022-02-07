الهلال يسطع في سماء أبوظبي.. ويضرب موعداً مع تشيلسي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تأهل فريق الهلال السعودي للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بفوزه 6-1 على مستضيفه الجزيرة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس، ضمن الدور الثاني من المسابقة، ليضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي في المربع الذهبي.

وظهر «الزعيم» خلال المواجهة بمستوى مختلف عن لقاءات الدوري السعودي، التي يقدم فيها الفريق نفسه مستوى متذبذباً، وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء، واستفاد من الفرص التي حصل عليها، وسجل السداسية على مدار الشوطين بواقع هدفين في الشوط الأول، وأربعة في الثاني، بعد أن كانت شباكه قد استقبلت هدفاً مبكراً في الدقيقة 14.

ويدين الفريق السعودي بالفضل للاعب وسطه الدولي، محمد كنو، الذي مثل مفتاح الانتصار في اللقاء، بفضل تحركاته التي تسببت في فتح الثغرات في دفاع الجزيرة، إذ صنع الهدف الأول وسجل الثالث بنفسه.

وضغط لاعبو فريق الجزيرة منذ بداية اللقاء باتجاه مرمى الهلال، في محاولة لخطف هدف مبكر لإراحة الأعصاب، خصوصاً أن الضيوف كانوا متراجعين لمراكزهم الخلفية، وكان لهم ما أرادوا، إذ قص المالي عبدالله ديابي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 14، مستفيداً من عرضية متقنة أرسلها له زميله المغربي أمحمد ربيع، ليضعها في شباك في الحارس عبدالله المعيوف.

وأراح الهدف المبكر الجزيرة لفترة قليلة، لكنه سرعان ما وضعه تحت الضغط العالي من جانب الفريق السعودي الذي تخلى عن حذره الدفاعي، ورمى بكل ثقله للأمام وخاض جميع لاعبيه، عدا حارس المرمى، بعض الدقائق في منطقة الجزيرة الذي بدأ متراجعاً لمناطقه الخلفية للمحافظة على تقدمه.

واستبسل خط دفاع الجزيرة لإيقاف الهجمات المتتالية من الجانب الهلالي، فيما وقف حارس المرمى، علي خصيف، سداً منيعاً أمام سيل التسديدات المتواصلة، لكن صموده لم يستمر كثيراً، إذ خطف النيجيري، إيجالو أدوين، هدف التعادل في الدقيقة 35 بعدما تابع عرضية زميله محمد كنو.

ومنح التعادل لاعبي الهلال المزيد من الثقة لمواصلة الاعتماد على أسلوبهم الهجومي البحت، وهو ما جاءت نتيجته سريعة مرة أخرى، إذ سجل الفريق هدف التقدم بواسطة لاعبه البرتغالي ماتيس بيريرا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يمين الحارس، علي خصيف، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

واضطر لاعبو الجزيرة في بداية الشوط الثاني للبقاء في مناطقهم الخلفية لتفادي استقبال هدف يصعب من مهمتهم، لكن أمنياتهم سرعان ما ذهبت أدراج الرياح، إذ خطف الهلال الهدف الثالث بواسطة لاعبه المتألق، محمد كنو، في توقيت صعّب من مهمة أصحاب الأرض في العودة للقاء.

وتوالت معاناة الجزيرة باستقبال الشباك للهدف الرابع، بواسطة الدولي سالم الدوسري في الدقيقة 77، وهو الهدف الذي أنهى أحلام الجزيرة في العودة، قبل أن يضيف موسى ماريجا الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 88، بينما اختتم السداسية البديل أندريا كاريو من ركلة جزاء في الدقيقة 2+90.

12538 متفرجاً

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمواجهة الجزيرة والهلال 12538 متفرجاً ساندوا الفريقين، وكان لافتاً حضور عدد كبير من الأسر التي استمتعت بالأجواء العالمية ومهرجان الأهداف الذي انتهت به المباراة.

الهلال يصبح أكثر فريق سعودي تسجيلاً في المونديال

رفع فريق الهلال رصيده في مونديال الأندية إلى 10 أهداف بعد السداسية التي سجلها في شباك الجزيرة مساء أمس، ليصبح بذلك أكثر فريق سعودي تسجيلاً في «العالمية»، إذ لدى النصر والاتحاد خمسة أهداف لكل فريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news