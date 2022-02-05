خالد عيسى.. "جبل حفيت" يصل مباراته الـ 300 مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

احتفل حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى بوصوله للمباراة رقم 300 بقميص فريق العين وذلك خلال فوز فريقه على خورفكان في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم السبت ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وفاجأ لاعبو "الزعيم" والجهازين الفني والإداري، الحارس خالد عيسى بوصوله للمباراة 300 بتقديم قميص الفريق يحمل عدد المباريات التي وصلها الحارس فيما رفعت الجماهير "تيفو" تحفيزي له قبل انطلاقة المواجهة يحتوي على رسمة لجبل حفيت ومعه صورة الحارس خالد عيسى.

وكان خالد عيسى استهل مشواره مع العين في موسم 2013- 2014، وجاءت مسيرته في الدفاع عن قميص العين حافلة بالإنجازات.

محطات في مسيرة خالد عيسى

- توج حامي العرين مع “الزعيم” بستة ألقاب بالإضافة إلى إنجاز غير مسبوق حيث حصل على لقب بطولة الدوري مرتين 2014-2015 ،2017-2018.

- كأس رئيس الدولة مرتين 2013-2014, 2017-2018

- كأس السوبر مرة واحدة 2015-2016

- كأس السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة 2015-2016

- فضية دوري أبطال آسيا 2016

- فضية كأس العالم للأندية 2018

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