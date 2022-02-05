منتخب سورية ينسحب من البطولة العربية للسلة بعد سحب القرعة

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، الانسحاب من البطولة العربية للمنتخبات، بعد ساعات من سحب قرعة البطولة في نسختها الـ 24، التي تستضيفها صالة نادي النصر في دبي، من الثامن وحتى 16 الجاري.

وقال الاتحاد السوري لكرة السلة، على صفحته الرسمية في (فيسبوك): "المنتخب السوري لن يشارك في البطولة العربية للمنتخبات المقامة في الإمارات، وذلك لاستكمال تحضيراته للاستحقاق القادم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والتي سيواجه فيها منتخبي البحرين وإيران يومي 24 و27 الجاري، ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية".

وأسفرت القرعة البطولة أمس، عن وضع المنتخب السوري في المجموعة الثانية بجانب المغرب ولبنان والجزائر والصومال، فيما جاء منتخب الإمارات صاحب الضيافة في المجموعة الثانية بجانب ليبيا، تونس والأردن، ليربك انسحاب المنتخب السوري، اللجنة المنظمة، خاصة بعد أن تم الانتهاء من كافة الترتيبات، فضلاً عن إصدار الجدول الرسمي للمنافسات.

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