طيران الإمارات تستقبل "إيه سي ميلان" في جناحها بـ"إكسبو دبي"

المصدر: الإمارات اليوم

استقبلت طيران الإمارات، الشريك الأول والناقل الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي"، وفد نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي لكرة القدم في جناحها بالمعرض. وترأس وفد ميلان إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي للنادي الذي ترعاه طيران الإمارات. وضم عدداً من كبار المديرين التنفيذيين في نادي ميلان. واستمتع أعضاء الوفد الزائر بالتجارب التفاعلية لمستقبل الطيران، ومنها الانطلاق في رحلة طيران خاصة. وتقدم طيران الإمارات في جناحها 10 تجارب مستقبلية غامرة تسلط الضوء على أفضل الآتي في مجال الطيران ومدى أهمية التنقل بالنسبة للعالم حاضراً ومستقبلاً.

وأعرب غازيديس عن سعادته بزيارة جناح طيران الإمارات، وقال: "يجسد الجناح الرائع روح هذه العلامة التجارية، التي تعني التميز والابتكار ورسم اتجاهات جديدة. وما تواجدنا هنا اليوم في دبي مع طيران الإمارات، بعد 15 عاماً من شراكتنا، سوى شاهد على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين العلامتين التجاريتين، والتي تطورت وازدادت قوة على مر السنين، بفضل قيمنا ورسالتنا المشتركة".

وشارك الرئيس التنفيذي لنادي ميلان خلال جولته في إكسبو في حلقة نقاشية حول مستقبل كرة القدم ودورها في المجتمع، وأهمية جيل جديد من الملاعب، ما أبرز منظور النادي حول كيفية تأثير البنية التحتية المستدامة إيجابياً على اللعبة وكذلك على المجتمعات المحلية. واستند النقاش على دراسات حالة، والغوص في سبب كون الاستاد الجديد في مدينة النادي يعد رصيداً حاسماً لمستقبل "إيه سي ميلان". كما زار أعضاء الوفد جناحي دولة الإمارات العربية المتحدة وايطاليا خلال جولتهم في إكسبو 2020 دبي.

ويعد ميلان أحد أكثر الأندية نجاحاً في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية، حيث فاز بلقب دوري أبطال اوروبا 7 مرات، وبالدوري الإيطالي 18 مرة. وبدأت مسيرة طيران الإمارات مع النادي منذ عام 2007، ووصلت إلى مرتبة الراعي الأول، حيث ظهر شعار الناقلة على قميص "إيه سي ميلان" لأول مرة في موسم 2010/ 2011. وسوف تستمر رعاية طيران الإمارات للنادي حتى موسم 2022/ 2023.

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