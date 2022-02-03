الحارثي: أتوقع منافسة الجزيرة على لقب كأس العالم للأندية (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توقع الملازم أول مسعد الحارثي، المتحدث الرسمي للجنة الأمنية في بطولة العالم للأندية في أبوظبي منافسة الجزيرة على لقب بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي أو على أقل تقدير الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة وتقديم الصورة المشرفة للإمارات.

وقال مسعد الحارثي في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "ان شاء الله الجزيرة يصل إلى النهائي ويقدر يتوج بالبطولة، أنا ضد أن الإنسان يقف طموحه عند شيء معين، وكل فرق البطولة مع احترامي لها جميعاً تخوض المباريات بنسبة 50٪ لكل منافس، لاعبي الجزيرة يجب أن يكون لديهم طموح وهو الذي يصل بهم إلى ما يريدون سواء للقب أو المباراة النهائية، وهذا بحد ذاته إنجاز، ولكن يجب أن يقدموا مستوى يليق باسم دولة الإمارات قبل نادي الجزيرة، وبالتأكيد هذا يخفف الأعباء بالتأكيد على رجال الأمن خلال العمل بالبطولة".

وتحدث الحارثي عن استعدادات شرطة أبوظبي للتعامل مع البطولة حيث أشار إلى أن الأجهزة الأمنية استعدت لاستقبال ضيوف الدولة والجمهور، وتحرص اللجنة الأمنية في البطولة على التواجد والعمل طوال فترة المباريات لفترات طويلة وتستخدم أفضل الطرق التكنولوجية في العالم للتواصل وتأمين أي فعالية تقام في العاصمة أبوظبي.

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