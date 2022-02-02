الهلال يخسر نجمه المالكي في مونديال الأندية بسبب "الرباط الصليبي"

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن إصابة الدولي عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، ما سيحرمه من المشاركة مع ناديه الهلال في كأس العالم للأندية في الإمارات التي تنطلق غدا.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للمنتخب على تويتر "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت الأخضر بنظيره الياباني الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-صفر ليتأجل حسم بطاقة التأهل الى النهائيات، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وسيغيب بالتالي عن الهلال بطل آسيا الذي يخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية يوم الاحد. يذكر أن المالكي قد انتقل في سوق الانتقالات الشتوية الذي انتهى في السعودية نهاية شهر يناير الماضي من الاتحاد إلى الهلال بعد دخوله الفترة الحرة، واشترى الهلال المدة المتبقية من عقده لستة أشهر على أمل مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية.

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