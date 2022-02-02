بيتي: جائزة «الإبداع الرياضي» مبادرة ممتازة لتقدير إسهامات الاتحادات الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدّم رئيس اتحاد الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية (أسواف)، فرانشيسكو ريتشي بيتي، الشكر والتقدير إلى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على الدور الذي تلعبه الجائزة في تطوير الرياضة من خلال دعم وتكريم المبدعين من الرياضيين والاتحادات الدولية صاحبة المبادرات الإبداعية.

جاء ذلك في رسالة بعثها بيتي إلى الجائزة، هنأ فيها بنجاح الدورة الـ11 التي حضر حفل تكريم الفائزين فيها الذي أقيم في مركز المعارض والمؤتمرات في «إكسبو 2020 بدبي»، كما وصف في رسالته الجائزة ودورها الرائد في تكريم المؤسسات الرياضية الدولية بأنها «مبادرة ممتازة لتقدير إسهام الاتحادات الدولية في تطوير الرياضة».

وقال بيان صحافي: «ترتبط الجائزة بشراكة مع اتحاد الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية (أسواف)، حيث تتكامل جهود الطرفين في تطوير الرياضة في العالم، كما تدعم الشراكة جهود الجائزة في التواصل مع الاتحادات الدولية الأولمبية، وتحفيزها على تقديم المبادرات التي تسهم في نشر ممارسة الرياضة في العالم، وتدعم سبل مواصلة تنظيم البطولات، وتوفير الفرصة للرياضيين للتنافس، وتمثيل شعوبهم، وتطوير مستوياتهم الرياضة، كما يشكل (أسواف) المظلة الرسمية للاتحادات الرياضية الأولمبية المسؤولة عن أهم الألعاب الرياضية في العالم، وهو حريص على التواصل مع الجائزة، وحث الاتحادات الأعضاء على المشاركة في فعاليات الجائزة، والترشح للفوز بجائزة الفئة المؤسسية العالمية، وهي الفئة التي شهدت فوز العديد من الاتحادات الدولية بها، والتي كان آخرها الاتحاد الدولي لكرة اليد في الدورة 11 للجائزة».

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